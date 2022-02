Rimini, l'aeroporto chiude un mese per rifarsi il look: investiti 5 milioni

Attualità

14:04 - 18 Febbraio 2022

Aeroporto Fellini di Rimini.



L'aeroporto Fellini di Rimini da oggi (venerdì 18 febbraio) fino al 21 marzo è chiuso per lavori, a fronte di un investimento di 5 milioni di euro. L'intervento è finalizzato a rimodernare la struttura sia nelle piste, che saranno ampliate, sia nel terminal. Sotto quest'ultimo profilo è prevista la realizzazione di nuovi soffitti e pavimentazione, adeguamento del sistema antincendio e dei box di controllo passaporti, l'ultimazione della control room e del sistema di telecamere esterne e interne, l'ammodernamento dei banchi check-in e del sistema video per l’informativa voli. “L’avvio di questi lavori infrastrutturali rappresenta un primo importante step del processo di crescita dell’aeroporto - commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum 2014 – che, oltre a rendersi in linea con la normativa europea, avviano un processo di ammodernamento dell’infrastruttura stessa che contribuiranno ad innalzare il livello qualitativo dei processi aeroportuali e quindi la soddisfazione dei passeggeri e delle compagnie che sceglieranno di volare dal Fellini".



L'aeroporto riaprirà dunque il 21 marzo e il 27 si aprirà ufficialmente la stagione estiva con il volo di Ryanair per Cracovia.