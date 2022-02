Cattolica, pochi parcheggi sul nuovo lungomare: operatori scrivono al sindaco

Attualità

Cattolica

| 13:58 - 18 Febbraio 2022

Cantiere lungomare Rasi-Spinelli.



Una trentina di operatori economici di Cattolica ha inviato al comune una lettera per esprimere perplessità in merito ai lavori per il nuovo lungomare Rasi-Spinelli, evidenziando in particolare la carenza di stalli per la sosta e una carreggiata complessivamente troppo stretta. Il sindaco Franca Foronchi risponde in una nota, dicendo di comprendere le preoccupazioni, ma evidenzia: "osservazioni fuori tempo massimo" che era "auspicabile venissero rappresentate durante il percorso partecipato intrapreso dell’amministrazione Gennari che ha portato poi all’approvazione del progetto definitivo". Foronchi, quale rappresentante del centrosinistra cattolichino, sottolinea che erano già state evidenziate diverse criticità e suggerito modifiche inascoltate, "se non per l’eliminazione di quattro pop-up che ritenevamo impattanti, visto la dimensione del lungomare”



“Vorrei ricordare – precisa il sindaco – come al momento del nostro insediamento a Palazzo Mancini, i lavori fossero stati già stati affidati ed in procinto di essere avviati e da subito ci siamo impegnati a capire quali potessero essere le migliorie apportabili, considerando il limite di un progetto già esecutivo, la necessità di non allungare le tempistiche, evitare contenziosi per l’ente e soprattutto non perdere i finanziamenti regionali ottenuti”. Il sindaco confida di avere più margine di intervento sul secondo stralcio dei lavori: "stiamo già studiando correttivi per quanto riguarda la parte dei Giardini De Amicis - spiega - dove valutiamo l’ampliamento della zona dedicata al verde". Si lavora anche per individuare una struttura idonea a ospitare la nuova guardia medica (più centrale rispetto al litorale) e per il nuovo piano spiaggia, visto che quello vecchio è "scaduto da tempo". Così, si ipotizza "l'avanzamento verso mare della pista ciclabile, operazione questa che libererebbe spazio e allargherebbe il lungomare".