San Giovanni, torna il carnevale: in maschera e con mascherina obbligatoria

San Giovanni in Marignano

| 13:33 - 18 Febbraio 2022

Carnevale a San Giovanni in Marignano (edizione 2019).



Sabato 26 febbraio torna il Carnevale a San Giovanni in Marignano, anche se senza sfilata dei carri. Appuntamento dalle ore 15 in Piazza Silvagni con caramelle, dolciumi e musica. L'evento è curato dalla pro loco. Il Carnevale, nel 2020, fu l'ultimo evento prima della pandemia e l'auspicio degli organizzatori "è che si chiudano un cerchio e due anni complessi". Per accedere alla festa è necessario il green pass rafforzato, previsti controlli a campione. Per la possibilità di assembramenti sarà disposto l’obbligo di mascherina.