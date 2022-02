Misure anti crisi: ristori regionali e nuove modalità per Rimini Open Space

Attualità

| 13:27 - 18 Febbraio 2022



Il progetto Rimini Open Space, che prevede la possibilità per gli esercenti di estendere la propria attività in spazi esterni concessi gratuitamente dal comune, sarà esteso oltre il terine del 31 marzo. Ci saranno nuove modalità, anticipa l'assessore Juri Magrini, che verranno discusse assieme agli operatori, in un incontro che si terrà entro una settimana.



Inoltre, contro il caro bollette, la regione Emilia Romagna ha stanziato 30 milioni di euro per nuovi ristori. La misura sarà gestita direttamente da Unioncamere Emilia-Romagna per l'erogazione delle risorse, con il supporto delle Camere di commercio.



I bandi sono due: uno destinato alle imprese turistiche dei comprensori sciistici della regione (Linea A) e il secondo dedicato alle imprese particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 (Linea B). Le categorie beneficiarie di questa linea di contributi sono dieci: trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici; imprese che operano nel settore del wedding; attività ricettive alberghiere con sede nei Comuni con più di 30.000 abitanti; imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio in sede fissa e attività di commercio su aree pubbliche settore moda; sale bingo e scommesse; discoteche e sale da ballo; agriturismi; imprese culturali; imprese operanti nel settore dell'editoria.