Santarcangelo, il piano per la mobilità sostenibile diventa oggetto di una mostra

| 13:12 - 18 Febbraio 2022

Pista ciclopedonale sulla via Emilia.



Il piano urbano della mobilità sostenibile di Santarcangelo diventa oggetto di una mostra presso la biblioteca Baldini. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Santarcangelo. In primis, lunedì 28 febbraio alle 21 (diretta streaming), in sala Baldini, tecnici del comune e rappresentanti dell'amministrazione comunale presenteranno il Pums alla cittadinanza. "L’incontro e la mostra, come suggerisce il titolo Scopri il Pums!, intendono promuovere la conoscenza del Piano tra la cittadinanza nel periodo utile per la presentazione delle osservazioni", spiega l'amministrazione comunale. Aperta a inizio febbraio con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, la finestra per avanzare proposte di modifica al Pums si chiuderà infatti il 19 marzo, lasciando poi spazio alle controdeduzioni tecniche prima del voto per l’approvazione in Consiglio comunale



Cinque le macro-strategie del Pums, declinate a loro volta in una serie di azioni concrete da attuare sul territorio: “Più pedoni e biciclette” per lo sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica; “Più trasporto condiviso” per l’integrazione tra i sistemi di trasporto e sviluppo della mobilità collettiva; “Più efficienza nel trasporto merci” per la razionalizzazione della logistica urbana; “Meno auto” per la razionalizzazione del trasporto privato e dei parcheggi; “Più cultura della mobilità” per la promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.