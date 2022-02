Lavori a Ponte Verucchio, importanti cambiamenti alla viabilità

Attualità

Verucchio

| 13:03 - 18 Febbraio 2022

Rotatoria di ingresso al ponte Verucchio (foto da Google Street View).

Da lunedì 21 febbraio e per una durata massima di 5 giorni arrivano limitazioni alla circolazione lungo la strada provinciale 14, a Ponte Verucchio, tra il ristorante Zaganti e la rotatoria posta all'uscita-ingresso del ponte. Le limitazioni, spiega l'amministrazione provinciale, si rendono necessarie per completare i lavori di sistemazione del ponte connessi al riposizionamento della condotta del gas.



Ci sarà dunque un senso unico in direzione ponte-Zaganti nel tratto della strada provinciale 14, con obbligo di svolta a destra in uscita dal ponte. Eccezioni ammesse per i residenti che dal ristorante Zaganti devono raggiungere la propria abitazione in via Budrio e in via Ponte 54.



Per raggiungere Poggio Torriana, provenendo da Novafeltria, si dovrà percorrere la strada marecchiese, svoltare in corrispondenza della rotatoria ex “Domiziano”, percorrere la via Ponte, svoltare alla rotatoria posta all’ingresso del ponte.



Per andare a Rimini, provenendo dal Poggio Torriana, si dovrà svoltare a destra nella rotatoria posta all’uscita dal ponte, procedere lungo la SP14, arrivare alla rotatoria sulla SS258, svoltare a sinistra in direzione Rimini.