Coriano, quaranta dipendenti a un corso di aggiornamento sul tema privacy

Attualità

Coriano

| 12:42 - 18 Febbraio 2022



Una quarantina di dipendenti del Comune di Coriano (in presenza con obbligo di Green Pass) e gli altri collegati da remoto (mediante accesso su piattaforma Google Meet) hanno partecipato questa mattina (venerdì 18 febbraio) ad un corso di formazione e aggiornamento obbligatorio sulle linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb) in materia di privacy che si è tenuto presso la Sala Isotta del Teatro CorTe. I lavori, che hanno occupato l'intera mattinata, sono poi entrati nel vivo con i tre relatori dell'incontro: Carla Franchini, Responsabile Area 1 Servizi Generali, Vicesegretario e Responsabile Transizione Digitale; Giovanna Panucci, avvocato, DPO del Comune di Coriano e di altre P.A., esperta in materia di privacy; Riccardo Raffaelli, Responsabile Tecnico Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Tecnologica del Comune di Coriano.