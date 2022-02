Calcio Promozione: Novafeltria, rimonta di cuore. Asar ribaltato nel finale (2-1)

Sport

Novafeltria

| 16:35 - 20 Febbraio 2022

L'undici di partenza del Novafeltria (in gallery l'Asar).



Novafeltria - Asar 2-1



NOVAFELTRIA: Andreani, Pavani (28' st Amadei), Sartini, Mahmutaj (14' st Crociani), Soumahin, Cappello, Niang, Baldinini, Rizzo (4' st Vivo), Boschetti (46' st Colonna), Toromani (14' st Radici).

In panchina: Cappella, Alpino, Frihat, Bindi.

All. Giorgi.

ASAR: Mauri, Macrelli, Fattori, Sisti (26' st Ciavattini), Franchi, Sogos (46' st Santoni), Angelini (37' st Abati), Sparaventi, Alberto (13' st Guerra), Marchionna, Zanni (19' st Manconi).

In panchina: Prioli, Bacchini, Baig, Dituri.

All. Vanni.



ARBITRO: Donati di Cesena.

RETI: 31' st Marchionna, 38' st Baldinini, 42' st Radici.

AMMONITI: Franchi, Cappello, Crociani, Ciavatta, Abati, Mauri.

NOTE: recupero 1' pt, 5' st, corner 5-1.



SECCHIANO Il Novafeltria conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza, regolando 2-1 l'Asar, che nelle ultime tre trasferte aveva conquistato due vittorie e un pareggio. Tre punti, per i ragazzi di Giorgi, arrivati al termine di una gara accesasi nell'ultimo quarto d'ora, con tre reti, e che i gialloblu avrebbero potuto vivere con meno patemi, concretizzando un paio di occasioni clamorose. Il primo tiro in porta di Sartini, al 12', è bloccato in presa alta da Mauri senza problemi. Al 14' Sisti entra in area avversaria dalla sinistra, cerca un triangolo, che gli viene chiuso in maniera fortuita da un difensore del Novafeltria; il destro a mezz'altezza del centrocampista termina a lato. L'Asar si rende pericolosa al 27' con una punizione dello specialista Marchionna: il sinistro scavalca la barriera, ma termina a lato. Alla mezz'ora punizione di Boschetti dalla trequarti destra, il fantasista serve Niang al limite dell'area, buono stop, ma destro che non crea problemi a Mauri, attento a bloccare sulla sua sinistra. Al 35' Niang in area avversaria evita Angelini e rientra sul destro per il cross, Boschetti sul secondo palo cerca la sponda, trovando la deviazione di Zanni: i locali chiedono un rigore per tocco di mano. Il Novafeltria spreca un'occasione clamorosa al 43', quando Pavani è bravissimo a liberarsi in slalom in area sulla destra, cross rasoterra al centro per Niang che calcia alto il classico rigore in movimento. Nella ripresa Giorgi cerca di rimescolare le carte in attacco, inserendo Vivo e Radici, ma non si registrano sostanziali occasioni. É invece l'Asar a passare in vantaggio al 76' grazie a una punizione del solito Marchionna: la palla, calciata di sinistro, si alza di qualche centimetro, trovando un buco nella barriera e infilandosi imparabilmente a fil di palo, alla sinistra dell'incolpevole Andreani. Il Novafeltria potrebbe pareggiare all'81': Baldinini verticalizza per Vivo che allarga a destra a Boschetti, cross perfetto per chiudere il triangolo e colpo di testa di Vivo a lato di un soffio. Il pareggio dei gialloblu arriva due minuti dopo: punizione calciata in area, Amadei colpisce di testa una clamorosa traversa, Baldinini bagna il debutto con un comodo tap-in. Non è finita: all'87' Vivo intercetta un pallone, Niang si libera e verticalizza per Radici, bravissimo a controllare sterzando sulla destra, mettendo fuori causa due difensori. L'attaccante si apre un'autostrada che sfrutta con uno splendido pallonetto sull'uscita disperata di Mauri. Novafeltria a quota 23 punti, + 6 sull'Asar, prima squadra della fascia playout.



