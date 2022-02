Verucchio, recuperata la vecchia ‘Fonte’ di via Brocchi ad opera dei Ci.Vi.Vo

Attualità

Verucchio

| 12:04 - 18 Febbraio 2022

L'antica Fonte.

La vecchia ‘Fonte’ di via Brocchi recuperata e riportata all’antico splendore dai Ci.Vi.Vo. che l’hanno anche dotata di una bella immagine di Verucchio. Il ringraziamento della sindaca Stefania Sabba e dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali: “Questi volontari sono una risorsa preziosissima per la cura del territorio e quello che simbolicamente teniamo a battesimo oggi è l’ennesimo atto d’amore nei confronti della nostra cittadina”



“Ringraziamo ancora una volta il prezioso lavoro dei nostri gruppi Ci.Vi.Vo e questo nuovo atto d’amore per il territorio, cui restituiscono in rifiorita bellezza un pezzo di storia della comunità”. Sono le parole con cui questa mattina la sindaca Stefania Sabba e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Cardinali hanno tenuto simbolicamente a battesimo la bellissima opera di restyling della ‘Fonte della via Brocchi’ lungo una delle arterie di accesso al capoluogo di Verucchio.

Posta all’inizio della salita che porta al centro storico, la sorgente un tempo era un punto importante per i contadini che potevano farvi rifocillare i buoi dopo il lavoro nei campi e la cisterna e il “coppo” in muratura che riempiva l’abbeveratoio in pietra furono costruiti molto probabilmente all’inizio del XIX secolo quando la via divenne strada comunale.

Il tempo e l’inutilizzo ne avevano progressivamente minato lo stato di salute e i Ci.Vi.Vo hanno operato su diversi livelli: hanno dapprima compiuto una grossa pulizia degli arbusti che la circondano, quindi hanno scrostato con il martello pneumatico oltre una tonnellata di calcare figlio delle infiltrazioni, ricostruito i cordoli in mattone, sostituito la grata adattandovi una porzione di un cancello antico in ferro battuto e completato l’opera con un’immagine di Verucchio tratta da una fotografia in bianco e nero in una giornata di nebbia e realizzata da Paolo Bondoni su una superficie di mattonelline di 5 centimetri quadrati impastate e “cotte” al forno. Per finire, hanno piantato nuovi fiori e arbusti tutt’intorno che in primavera coloreranno questo spazio recuperato.

“L’ennesimo intervento di grandissima qualità da parte di persone che si rivelano sempre una risorsa incredibile per la cura del nostro territorio” concludono gli amministratori, ricordando il recente rinnovo della convenzione con tutti i Ci.Vi.Vo verucchiesi.