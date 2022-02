La protesta, studenti mobilitati anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:36 - 18 Febbraio 2022

Volantinaggio in alcune scuole superiori di Rimini.

Oggi gli studenti delle superiori sono tornati a manifestare contro "l'alternanza scuola-lavoro", dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci durante uno stage e per un esame di maturità diverso. Erano già scesi in piazza lo scorso 28 gennaio.

Anche a Rimini i ragazzi hanno partecipato alla mobilitazione nazionale studentesca. Questa mattina, venerdì 18, all'ingresso di alcune scuole superiori gli studenti hanno fatto volantinaggio e hanno affisso alcuni striscioni. Nel volantino, distribuito al Liceo Classico "Cesare-Valgimigli", allo Scientifico "Einstein" e al Liceo Artistico "Fellini" di Riccione, vengono spiegate le motivazioni della manifestazione. "Dopo due anni di precarietà e insicurezza la scuola sta cercando di riguadagnare una certa stabilità, ma per noi studenti e studentesse ritornare alla normalità significa vivere nuovamente le problematiche pre-pandemiche in aggiunta alla crisi educativa che la didattica a distanza ha peggiorato." si legge nel volantino. I ragazzi vogliono parlare ed attivarsi anche in provincia di Rimini. "Lo facciamo anche alla luce di due fatti di cronaca gravissimi e drammatici, che hanno portato alla morte di due nostri coetanei, Lorenzo e Giuseppe, mentre si trovavano a svolgere stage durante i percorsi di alternanza scuola-lavoro.". Queste le motivazioni della mobilitazione: "modificare radicalmente l'alternanza scuola-lavoro che ora come ora è solo causa di sfruttamento e morte. Sfruttare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in maniera costruttiva senza favorire aziende private e a partire dai bisogni concreti del sistema formativo e scolastico. Rinnovo delle infrastrutture necessario a rendere la scuola un ambiente sicuro. Protagonismo studentesco. Attenzione alle ripercussioni psicologiche prodotte dalla sindemia ma anche una rivalutazione del sistema scolastico e dei metodi di valutazione"