Rimini, Street tutor per prevenire la criminalità e disordine urbano

Attualità

Rimini

| 11:26 - 18 Febbraio 2022

Gli aperitivi alla Vecchia Pescheria, foto di repertorio.

Street tutor impegnati a prevenire rischi e a mediare conflitti. Riqualificazione di aree specifiche, potenziamento della videosorveglianza, installazione di punti luce, con l’affiancamento puntuale di attività di educazione, animazione, sensibilizzazione, rivolte soprattutto ai più giovani. Sono 31 gli Accordi di programma sottoscritti nel corso del 2021 dalla Regione con i territori per la sicurezza urbana, la prevenzione della criminalità e del disordine urbano. Due i progetti in provincia di Rimini finanziati dalla Regione con 297.500 euro. A Rimini il progetto "I nuovi mediatori della convivenza civile: Street Tutor”. Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento sperimentale di prevenzione integrata per il miglioramento della vivibile sicurezza del centro storico, con una specifica attenzione a piazza Cavour e alla zona della vecchia Pescheria con le vie limitrofe del centro storico, corso d’Augusto, piazza Tre Martiri, zona Arco d’Augusto, invaso Ponte di Tiberio zona “Borgo marina”, area del Parco del Mare, Lungomare Nord, Marina Centro, Lungomare Sud. In particolare, è programmata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura di Rimini, della figura degli “Street Tutor”.



Il progetto prevede lo sviluppo contestuale di una strategia di manutenzione e incremento del locale sistema di videosorveglianza sia nella zona dell’invaso Ponte di Tiberio che presso i varchi di accesso alle aree di rilevanza storicoambientale del comune. Il costo totale del progetto è di 207mila euro e la Regione assicura un contributo di 165.500 euro.



A Bellaria Igea Marina il progetto “Crescere nella città: relazioni e spazi”. Il progetto è finalizzato a un complessivo intervento sperimentale di prevenzione integrata per l'Isola dei Platani. Anche qui è programmata la sperimentazione, in accordo con la Prefettura di Rimini, della figura degli “Street Tutor". Il progetto prevede il contestuale sviluppo di una strategia di manutenzione e incremento del locale sistema di videosorveglianza, il potenziamento della pubblica illuminazione e la complessiva riqualificazione degli spazi dell’Isola dei Platani. Si prevede inoltre l’organizzazione di eventi di animazione culturale e sociale dell’area interessata da tali misure di prevenzione ambientale. Il costo totale del progetto è di 165mila euro e la Regione assicura un contributo di 132.000 euro.