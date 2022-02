Migliaia di Alpini invaderanno pacificamente Rimini

Attualità

| 11:11 - 18 Febbraio 2022

Adunata Nazionale Alpini.

E' ufficiale, dopo un rinvio di due anni torna a Rimini l'adunata nazionale degli alpini. L'appuntamento sarà dal 5 all'8 maggio. A confermarlo il presidente della sezione bolognese-romagnola delle penne nere Roberto Gnudi. "Con quest’adunata gli alpini tornano finalmente a vivere. Dopo due anni di stop che ci hanno costretto a cancellare molte attività – spiega Gnudi – vediamo un’importante occasione per riprendere la quotidianità. L’adunata la vediamo come un bel segnale per tutti, una vera boccata d’ossigeno". Nell’arco delle quattro giornate, si prevedono circa 200mila persone, tra alpini e loro famigliari, con un riscontro di 5-600mila pernottamenti nelle strutture ricettive. Un importante indotto per il territorio, stimato sui 2-300 milioni.Durante la prossima settimana, sono previsti nuovi sopralluoghi da parte del comitato organizzatore proprio per coordinare i vari responsabili che dovranno curare la gestione di aree attrezzate, viabilità e logistica dei trasporti. Nella giornata della sfilata, domenica 8 maggio, il comitato organizzatore prevede di dover ospitare in città fino a 1.500 bus organizzati.