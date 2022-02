Richiesta di prestito online: i fattori da considerare

Attualità

Nazionale

18 Febbraio 2022

Sono aumentate le richieste di prestito in Italia.

In base agli ultimi dati, sono aumentate le richieste di prestito in Italia. Stando alle ultime rilevazioni, nel 2021 è stato messo a registro un incremento delle richieste pari al 21%, se si fa un confronto diretto con il 2019. Rispetto al 2020, invece, l’aumento si attesta sul +19% circa. In questo articolo analizzeremo alcuni dei fattori fondamentali da tenere a mente se si sta per inoltrare una richiesta di prestito.



Tasso fisso, variabile, misto, agevolato o zero: le differenze



Il prestito è uno strumento finanziario molto utile, ma è fondamentale chiarire quali sono le differenze fra le diverse opzioni a disposizione. Esistono dei tipo di prestito a tasso fisso, che mantengono costante il tasso di interesse per tutto il periodo previsto dal contratto. Rispetto a quelli variabili, i tassi fissi non cambiano nel tempo, e quindi non sono soggetti alle variazioni del mercato. Il tasso variabile, tuttavia, è generalmente più basso di quello fisso, ma come detto potrebbe alzarsi per via delle contingenze economiche e dunque diventare meno conveniente.



Il tasso misto invece, come spiega il nome stesso, prevede un mix con una componente fissa e una variabile, mentre il tasso agevolato prevede una riduzione del tasso di interesse (il massimo ottenibile è il tasso 0). Di conseguenza, conviene sempre valutare la tipologia di tasso più adatta in base all’andamento del mercato e confrontare le offerte di prestiti online disponibili per fare una stima delle opzioni più convenienti.



È bene sottolineare che conviene fare questa valutazione ogni volta che si richiede un prestito, dato che i tassi cambiano in base al mercato, in salita o in discesa. Infine, c’è un altro dettaglio che deve essere chiarito: i tassi non variano soltanto in base al periodo storico e alle contingenze del mercato, ma anche in base ai diversi istituti di credito.



Altri costi da considerare prima di richiedere un prestito



È chiaro che il tasso d’interesse rappresenta la spesa più importante, quando si stipula il contratto di un qualsiasi prestito con una qualsiasi banca. Di contro, è bene sapere che esistono anche altre spese che impattano sul costo di un prestito, e che devono essere sempre analizzate con attenzione, prima di procedere con la scelta.



Si fa riferimento nello specifico al Tan e al Taeg: il Tan è il tasso annuo nominale, ed è frutto di un calcolo basato sul capitale residuo che il contraente deve corrispondere alla banca. Di norma viene spalmato lungo il contratto annuale e prevede dunque dodici rate in totale. Il Taeg fa invece riferimento al tasso annuo effettivo globale, e include una serie di voci di spesa come i costi accessori affrontati dalla banca, siano essi obbligatori od opzionali. Si tratta di uno degli elementi più importanti, perché produce un notevole impatto sul costo finale del prestito, ed è quindi fondamentale informarsi prima di firmare il contratto.



Per quel che riguarda le spese accessorie, la lista può essere molto lunga, e include ad esempio i costi dell’istruttoria, ovvero i controlli che la banca esegue sul richiedente prima di concedere il prestito. In questo elenco troviamo anche i costi di incasso e di gestione delle rate, le spese per chiudere il prestito, la presenza di un’eventuale polizza assicurativa, le imposte di bollo e altre voci di costo che è sempre il caso di valutare.