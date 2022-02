Minacce contro Edda Negri Mussolini, aperta un'indagine a Rimini

Cronaca

| 08:56 - 18 Febbraio 2022

Edda Negri Mussolini.

La polizia postale ha aperto un'indagine a Rimini dopo la denuncia di Edda Negri Mussolini, la nipote del Duce, per la pubblicazione di un video contraffatto sul social TikTok e commenti con offese e minacce di morte. Lo riferisce il Resto del Carlino. Il filmato è una condivisione di un'intervista fatta nel 2018, in occasione dell'anniversario della marcia su Roma e realizzata all'esterno della cripta di famiglia a Predappio. Le immagini sarebbero state modificate e associate a immagini di estremisti non presenti nel video originale. Decine i messaggi con insulti e minacce comparsi sotto, che hanno spinto Mussolini, assistita dall'avvocato Claudia Montanari di San Giovanni in Marignano, a sporgere querela.