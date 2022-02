Birrodromo in area ex Padane, la replica: 'Tutto in regola'

Attualità

| 08:53 - 18 Febbraio 2022

Fabio Ubaldi, titolare del Birrodromo, replica alle accuse del consigliere comunale di Rimini Carlo Rufo Spina (Fratelli d'Italia) in merito alla costruzione della sede di Rimini del noto locale, nell'area ex Padane. Ubaldi, al Corriere Romagna, evidenzia che tutte le prescrizioni sono state rispettate alla lettera - a fronte anche di una riduzione della superficie interna - in particolare il rispetto della distanza minima del fabbricato per preservare la tutela storica delle mura. Tutto questo, spiega Ubaldi, rende inutile l'esposto alla Soprintendenza presentato dal consigliere: "Avrebbe dovuto interpellare gli uffici preposti per acquisire informazioni che gli avrebbero consentito di evitare una pessima figura visto il ruolo che ricopre". In merito al tratto di mura "inglobato" dai pilastri, Ubaldi replica: "Quel muro era già presente dagli anni '50 e asservato dalla relativa conferenza dei servizi". Ubaldi critica il parallelismo invocato da Rufo Spina tra la nuova struttura e il bar Tricheco, demolito nel 2018 in quanto costruito in aderenza alle mura medievali di Castel Sismondo: "Insinua il dubbio sulla presenza di un abuso edilizio, ma la vicenda del bar Tricheco non ha nulla a che vedere con il tema in questione", cioé il fatto che un tratto di mura sia inglobato tra i pilastri perché, conclude Ubaldi, "quel pilone di metallo incollato alle mura romane è lì da prima che nascesse lo stesso Rufo Spina".