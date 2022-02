Tolti i veli della nuova Ferrari che correrà il prossimo campionato di F1

Sport

Emilia Romagna

| 08:49 - 18 Febbraio 2022

Si alza il sipario sulla nuova Ferrari, la sessantottesima monoposto uscita dalla scuderia modenese, disegnata per dare l'assalto al Mondiale di Formula 1 2022, riportare in Regione una vittoria che manca dal Gp di Singapore 2019 e, soprattutto, un titolo iridato piloti assente dalla bacheca dei trofei del Cavallino dal 2007 quando Kimi Raikkonen, a fine stagione, guardò tutti dall'alto in basso. La rincorsa al tetto del mondo parte, in diretta streaming, da Maranello e da una vettura ribattezzata F1-75 (così chiamata in onore dei 75 anni della scuderia) a riannodare passato, presente e futuro del team più celebre del Circus automobilistico per eccellenza. La prossima settimana partiranno i test della rossa di Maranello. Secondo me - ha evidenziato il direttore sportivo Mattia Binotto - ci vorranno 5-6 gare prima di ottenere le massime prestazioni: ci sarà molto da imparare". E poi provare a vincere.