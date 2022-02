Domenica 27 febbraio, festa di Carnevale in centro a Bellaria

Eventi

18 Febbraio 2022

Un’immagine d’archivio della festa di Carnevale a Bellaria.

Quest'anno a Bellaria Igea Marina si torna a festeggiare il Carnevale in maschera per il divertimento dei più piccoli, ma non solo. L'appuntamento è per domenica 27 febbraio 2022, in centro con "L’Isola del Carnevale": i bambini potranno indossare le loro maschere preferite e divertirsi a tirare coriandoli e stelle filanti per le vie del paese. Sarà una giornata all'insegna dell'allegria e del divertimento, con la sfilata, i giocolieri, la musica e i premi. "Un’iniziativa fortemente voluta", spiega il sindaco Filippo Giorgetti, che invita tutti i cittadini a partecipare. Il ritrovo dei gruppi mascherati sarà in piazza Matteotti alle 14.30. Il corteo mascherato sfilerà per l’Isola dei Platani (viale P.Guidi), teatro anche delle esibizioni dello showman Marco Merlino, dei numeri del giocoliere Morris e, ancora, spazio al gruppo di percussionisti "Corretto Samba", al gruppo folcloristico de’ ’Il Birroccio Romagnolo’ insieme ai giovani ballerini di ’Casadei Danze di Rimini’. I gruppi mascherati che animeranno il centro pedonale sono in arrivo da diverse località: ci sarà il gruppo “Frozen” di Villa Verucchio; “I cartoons” e “Aladin” di Santarcangelo e, ancora, “Moulin Rouge” di Reggio Emilia, il gruppo “Leonardo e il ‘500 italiano” della Grotta Rossa; “Gli Indiani” di Sogliano e il gruppo “I Pagliacci” di Bellaria Igea.