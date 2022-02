Riassetto societario in casa Scm, Linda Gemmani lascia

Attualità

| 07:47 - 18 Febbraio 2022

Nella foto i membri del CdA di Scm Group.

Riassetto societario per Scm Group. Un’operazione propedeutica all’uscita dalla compagine societaria di un ramo della famiglia Gemmani. Tutti i soci ringraziano Linda e Marco Gemmani per il duraturo e proficuo contributo dato allo sviluppo del Gruppo. Scm Group sarà guidata dalle tre famiglie fondatrici, che rimarranno proprietarie in forma paritetica.

Il Consiglio di Amministrazione di Scm Group sarà composto da: Giovanni Gemmani, Presidente, Andrea Aureli, Vice Presidente Enrico Aureli, Vice Presidente, Marco Mancini, Amministratore Delegato, e i consiglieri Valentina Aureli, Luca Franceschini e Martino Gemmani.

I soci hanno inoltre confermato la nomina di Presidente Onorario ad Adriano Aureli.

Il CDA, nominato Marco Mancini Amministratore Delegato alla guida del Gruppo, ha nominato Luigi De Vito Direttore Generale.