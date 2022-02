Rimini: picchia la figlia per l'eredità della casa, mamma a processo

Cronaca

Rimini

| 07:30 - 20 Febbraio 2022

Maltrattamenti su una ragazzina.



Maltrattava la figlia minorenne affinché le cedesse la proprietà di un'abitazione lasciatole in eredità dal padre deceduto. É questo il principale movente ricostruito dagli inquirenti, nell'ambito di un'indagine su una 52enne russa, residente in Provincia di Rimini, rinviata a giudizio con l'accusa di maltrattamenti in famiglia: la prima udienza del processo sarà celebrata il 15 settembre 2022, davanti al tribunale in composizione collegiale. La figlia dell'indagata, che ha oggi 21 anni e si è ricostruita una vita in autonomia, si è costituita parte civile attraverso il proprio legale, l'avvocato Enrico Graziosi.



Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazzina subiva costanti aggressioni verbali e fisiche: in un'occasione la madre l'aveva afferrata per i capelli, facendola sbattere a terra; in un'altra occasione, le aveva messo i piedi in testa, per poi lasciarla senza mangiare. Vessazioni e comportamenti minacciosi, ma non solo: la madre pretendeva soldi dalla figlia, quando lei faceva prelievi al bancomat, arrivandole a chiedere anche 25.000 euro per comprare un'automobile mobile. Andata via di casa nell'estate 2020, non appena compiuti i 18 anni, si è vista nuovamente al centro delle attenzioni materne, che ha iniziato a pedinarla a scuola e nei luoghi da lei frequentati. Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna cercava di convincere i presenti che sua figlia fosse stata plagiata da persone interessate all'eredità.