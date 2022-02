Rissa in piazza Malatesta, adesso spunta il video. Sarà utilizzato per le indagini

Cronaca

Rimini

| 17:21 - 17 Febbraio 2022

Proseguono le indagini della Polizia di Rimini sulla rissa scoppiata in piazza Malatesta nella notte tra sabato 6 e domenica 7 febbraio e che ha coinvolto una trentina di ragazzi (vedi notizia precedente). Nella concitazione i partecipanti alla rissa, dileguatisi all'arrivo delle volanti, hanno usato anche delle bottiglie di vetro. Le immagini hanno girato sui social a poche ore dall'accaduto e hanno fatto il giro del web; in merito, le forze dell'ordine si stanno concentrando sull'analisi dei video per identificare i responsabili.