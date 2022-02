Calcio RSM: la Virtus sorprende La Fiorita, ok anche Fiorentino e Murata

Sport

Repubblica San Marino

| 17:21 - 17 Febbraio 2022

Il gol del 3-0 di Ancrea Genghini in Murata-Cosmos (foto FSGC).

Il Tre Penne non va oltre il pareggio nel “derby della Funivia” ma la capolista riesce comunque ad allungare sul resto del gruppo poichè la prima delle inseguitrici, La Fiorita, a sorpresa viene costretta al k.o. dalla Virtus, in grado di riprendersi la quarta posizione a spese della Libertas dopo averla forzatamente ceduta ai granata nel fine settimana trascorso a riposo. I neroverdi di Bizzotto, ex di serata, erano in serie aperta da sei gare ma erano anche reduci da tre 0-0 consecutivi. Il 2-0 inflitto ieri alla banda di Montegiardino – sconfitta quest’anno solo dalla Folgore all’8° giornata – viene costruito con un acuto per tempo: il primo è di Angeli con un gran destro al volo che piega le mani a Venturini; il secondo è di Raiola, che nella parte conclusiva dell’incontro raccoglie l’assist involontario di Di Maio e batte l’estremo avversario con un tocco rapido e preciso. Il Tre Penne, come detto, approfitta – seppur parzialmente – del passo falso dei rivali impattando con la Libertas nel derby di Montecchio, che si anima subito con l’acuto di Aruci e poi si chiude – sul piano realizzativo – con il gol che Pieri, al rientro da un brutto infortunio, mette a segno nel quarto d’ora finale. Ed è 1-1 anche fra Tre Fiori e Domagnano, con i gialloblù avanti al 7’ grazie al bolide di Cuzzilla e i Lupi in grado di pareggiare i conti a strettissimo giro di posta grazie ad un’altra prodezza balistica, quella di Nicolò Bacchiocchi. Per il Domagnano è un punto senza grosse conseguenze di classifica; dall’altra parte, il pareggio permette al Tre Fiori di portarsi a una sola lunghezza di ritardo dalla piazza d’onore occupata da La Fiorita.

Divideva la posizione con il Domagnano il Murata, che grazie al netto successo imposto al Cosmos si stacca dai Lupi e si avvicina sensibilmente al Faetano, battuto nell’anticipo dalla Folgore. Allo Stadium i bianconeri di Città, ieri in maglia azzurra, recitano un monologo: apre i conti Bernardi con lob di prima intenzione, poi a rincarare la dose fino al 3-0 finale pensano Cangini su rigore e Genghini su schema da calcio d’angolo. Murata che spezza così una striscia di due sconfitte di fila, mentre il Fiorentino, opposto alla Juvenes-Dogana, mette a segno la terza vittoria consecutiva e aggancia il Faetano a quota 22 punti.

Ad Acquaviva finisce 5-0 e i protagonisti della serata sono Ben Kacem, Abouzziane e Castrogiovanni: i tre non solo si incaricano di tutte le marcature, ma si spartiscono anche i cinque assist. L’1-0 nasce da un’intuizione di Castrogiovanni per Abouzziane, che grazie al compagno può involarsi verso la porta di Gobbi e battere l’estremo avversario con un diagonale preciso. Al 26’ è lo stesso numero 7 ad indossare i panni di rifinitore per Ben Kacem, che si accentra dalla destra e col piede opposto mette il pallone nell’angolino più lontano. Nella ripresa, il bomber rossoblù restituisce il favore al compagno mettendolo nella condizione di spingere semplicemente il pallone in rete, prima che Castrogiovanni firmi il secondo assist di serata consentendo a Ben Kacem di presentarsi da solo davanti a Gobbi, di fatto impossibilitato a replicare. Nella serata dei favori fatti e restituiti, Ben Kacem paga il suo “debito” anche nei confronti di Castrogiovanni, che entra nel tabellino sfruttando una spettacolare assistenza di tacco del compagno, da ieri al secondo posto della classifica marcatori con 11 centri totali.

I tabellini



Murata - Cosmos 3 - 0



MURATA

Benedettini, C. Valentini (dal 72’ Gori), Carlini, Genghini, Bertozzi, Ricci, Toccaceli, Cangini, Bruma (dall’85’ Babboni), Comuniello (dall’86’ Pari), Bernardi

A disposizione: Castelgrande, Lelli

Allenatore: Achille Fabbri

COSMOS

Gregori, Zafferani, Sartini, Cervellini (dal 72’ Pari), Comanducci, Nanni, Gjorretaj, Zaghini, G. Valentini (dal 56’ Venerucci), Stella, Ura

A disposizione: Batori, Celli, Della Valle, Cavalli, Neri

Allenatore: Massimo Gori

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Laura Cordani, Carmine Nuzzo

Quarto ufficiale: Giovanni Notarpietro

Ammoniti: Carlini, Comanducci, Sartini

Marcatori: 26’ Bernardi, 52’ rig. Cangini, 79’ Genghini



Fiorentino - Juvenes-Dogana 5 - 0

FIORENTINO

Bianchi, Bottoni (dal 76’ Camillini), Baizan, Arrigoni, Filippi, Colagiovanni, Ben Kacem (dal 76’ Perlaza), Calzolari, Castellazzi, Mastrota (dal 61’ E. Michelotti), Abouzziane (dal 71’ Becchimanzi)

A disposizione: Berardi, Borgagni, Zouhri

Allenatore: Enrico Malandri

JUVENES-DOGANA

Gobbi, Cevoli, Acquarelli (dal 75’ Muccioli), Mezzadri, Cisternino (dal 30’ Neri), Boldrini, Baldazzi, Giangrandi (dal 68’ M. Michelotti), D’angeli (dal 68’ Pasquinelli), Baldini (dal 75’ Tumidei), Merli

A disposizione: Muccini, Ancora

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Davide Borriello

Assistenti: Gianmarco Ercolani, Andrea Zaghini

Quarto ufficiale: Nicola Villa

Ammoniti: Filippi, Boldrini, Calzolari, Giangrandi

Marcatori: 9’ e 49’ Abouzziane, 26’ e 57’ Ben Kacem, 86’ Colagiovanni



La Fiorita - Virtus 0 - 2

LA FIORITA

Venturini, Gasperoni, Brighi, Di Maio, Grandoni (dall’82’ Votino), Errico, Zulli (dall’82’ Miori), Lunadei (dal 56’ Loiodice), Zafferani (dal 65’ Pancotti), Rinaldi, Guidi (dal 46’ Gregori)

A disposizione: Santi, Bonifazi

Allenatore: Oscar Lasagni

VIRTUS

Passaniti, M. Battistini, Nodari, Gori, Castiglioni, Golinucci, Baiardi (dal 77’ Raschi), Ciacci, Apezteguia (dal 70’ Muggeo), Angeli, Raiola (dall’84’ Gravina)

A disposizione: A. Battistini, Tadzhybayev, Giacomoni

Allenatore: Luigi Bizzotto

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Ernesto Cristiano, Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Ammoniti: Gori, Raiola, M. Battistini, Baiardi

Marcatori: 28’ Angeli, 82’ Raiola



Tre Fiori - Domagnano 1 - 1

TRE FIORI

A. Simoncini, Della Valle, D. Simoncini, De Lucia, Grani (dal 56’ Rossi), De Falco, Adami, Dolcini (dal 56’ Pracucci), Cuzzilla, Gjurchinoski, Lentini (dal 78’ Corinti)

A disposizione: Savastano, Censoni, Ciccione, Ramundo

Allenatore: Floriano Sperindio

DOMAGNANO

Colonna, Nanni (dal 90’ Averhoff), Mazzavillani, Olivieri, Faetanini, Grieco, Morena, Bacchiocchi, Angelini, Gaiani (dall’87’ Parma), Fancellu (dal 78’ Gabellini)

A disposizione: Ermeti, Ricchi, Semproli, Bara

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Giacomo Cenci

Assistenti: Alfonso Gallo, Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: Bacchiocchi, Gaiani, Della Valle, Morena

Espulsi: Della Valle (doppio giallo)

Marcatori: 7’ Cuzzilla, 10’ Bacchiocchi



Tre Penne - Libertas 1-1

TRE PENNE

Migani, Sartori, Vandi, Battistini (dall’83’ Cibelli), Casadei, Genestreti, M. Semprini (dal 63’ Ceccaroli), Righini (dal 73’ Zonzini), Chiurato (dal 63’ Pieri), Gai, Badalassi

A disposizione: Lanzoni, Cauterucci

Allenatore: Stefano Ceci

LIBERTAS

Zavoli, Nigretti, Fraternali, Barretta, Ruiz, Patregnani (dall’80’ Pesaresi), A. Gasperoni (dal 46’ Moretti), Giovagnoli, Morelli (dal 46’ Cuomo), Aruci, Flores

A disposizione: Gentilini, Stacchini, Giorgini, Dolente

Allenatore: Gabriele Cardini

Arbitro: Marco Avoni

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Antonio Ucini

Ammoniti: Righini, Giovagnoli, Morelli, Aruci, Pesaresi, Battistini, Pesaresi, Casadei

Marcatori: 9’ Aruci, 76’ Pieri