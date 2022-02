Volley Dinamo Bellaria: Diego Frascio convocato in Nazionale pre Juniores

Sport

17 Febbraio 2022

Diego Frascio.

E' con grande soddisfazione che la Dinamo Pallavolo Bellaria annuncia la convocazione in Nazionale Pre Juniores maschile di Diego FRASCIO.

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del 1° allenatore della Nazionale Pre Juniores Maschile Michele ZANIN ha infatti convocato 17 atleti e tra questi anche il giovane opposto classe 2006.

Gli atleti selezionati prenderanno parte ad uno stage presso il Centro Pavesi Fipav a Milano che inizierà il 27 febbraio e terminerà il 1 marzo 2022.

Diego, atleta della Dinamo in prestito da Ravenna, disputa i campionati di Serie B, Under 19 e Under 17 sotto la guida di coach Fortunati ed era già stato convocato per il collegiale allargato del 6 marzo.