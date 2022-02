Lavoro da remoto: non per tutti è la stessa cosa

Attualità

| 16:06 - 17 Febbraio 2022

Partiamo col dire che il lavoro da remoto ha rappresentato un’alternativa valida per milioni di famiglie, in Italia e nel mondo, che a partire dal primo lock-down del marzo 2020 annunciato dal premier Giuseppe Conte, avrebbero trovato serie difficoltà economiche se non avessero potuto continuare a lavorare da casa. Difatti la crisi relativa alla pandemia non ha toccato in maniera esagerata tutti quei professionisti del settore digitale come architetti, ingegneri, programmatori, e poi ancora grafici, copywriter e altre figure che hanno potuto svolgere le proprie mansioni da casa. Ma hanno vissuto momenti difficili invece tutti gli attori della ristorazione e del settore alberghiero in particolare, con la chiusura delle attività per un periodo di tempo di 48 giorni consecutivi.

Nell’analisi di questo nuovo modo di concepire il lavoro, e le relazioni fra professionisti, colleghi e aziende, una parte fondamentale la svolge sicuramente la tecnologia. Infatti se il lavoro da remoto è diventata un’opzione praticabile per il 16% delle aziende nel mondo, ciò lo si deve sicuramente all’introduzione dello streaming, che ha permesso meeting fra persone a centinaia di km di distanza, e al cloud, che ha garantito l’archiviazione e la condivisione dei dati in rete.

Il lavoro agire può avere lati anche negativi

Fatta questa doverosa premessa, possiamo dire che in Italia, secondo l’Istat sono ben quattro milioni le persone in smart-working, che equivale al 20% dei lavoratori totali, se pensiamo che nel 2019 questa percentuale era al 4,6 vediamo che le cose sono davvero mutate repentinamente. Ma sembra essere non positivo per tutti lo smart-working. Se è infatti vero che oltre il 70% dei lavoratori dice di essere e sentirsi maggiormente produttivo da casa, c’è anche una buona fetta di persone (17%) che ammette di non riuscire comunicare/collaborare in maniera esaustiva e efficiente con colleghi e aziende. Ancora c’è un 19% che è affetto da solitudine dovendo lavorare da casa: considerando che per chi non ha famiglia l’ambiente di lavoro è l’unico momento di socializzazione della giornata. Inoltre in alcuni tipi di famiglie diventa davvero difficile essere produttivi in lavoro da remoto, per la presenza di animali domestici, o bambini, o semplicemente perché lo spazio a disposizione in casa è molto piccolo.

Analisi sullo smart-working

Il lavoro da remoto, che in Europa si è affacciato con qualche anno di ritardo rispetto agli Stati Uniti d’America, è un’opportunità davvero importante per tante categorie di lavoratori. Prendiamo ad esempio neolaureati italiani nel settore informatico: nel passato costretti a emigrare per poter mettere in pratica il proprio know-how, mentre ora possono tranquillamente erogare le proprie prestazioni da casa. Ciò accade in particolare nel mondo dei giochi online come Reactoonz slot gratis, in cui un “esercito” di professionisti del digitale trova sempre più spazio, e non soltanto come programmatori. Nel mondo dei giochi online c’è infatti richiesta costante di agenti di supporto clienti che parlano almeno due lingue (fra cui l’inglese), e poi ancora grafici e agenti commerciali. Lo smart-working è stata dunque una colonna portante dell’economia durante la pandemia da Covid, e durante le quarantene che si sono susseguite in tutto il mondo, e se ora diverse aziende hanno adottato questo nuovo approccio con i lavoratori, ciò è stato anche perché la situazione sanitaria ha accelerato questo processo.

Inutile dire e ribadire che lo smart-working può avere degli aspetti negativi. Se difatti viene eliminato il tempo relativo agli spostamenti per recarsi al lavoro, vengono però anche annullate le relazioni sociali, i caffè con i colleghi, e tutte quelle “distrazioni” che fanno bene al corpo e allo spirito. Inoltre un 22% dei lavoratori in smart-working intervistati ammette di non riuscire a “staccare la spina” dopo l’orario lavorativo, e in ciò lo spazio fisico aiuta tanto. Lasciando il proprio ufficio per recarsi a casa la mente crea come una disconnessione fra “lavoro” e “relax”, cosa che viene a mancare lavorando da casa, seppure adibiamo una o più stanze come ufficio. In generale l’Italia si piazza leggermente sotto la media europea, che invece vede Finlandia al primo posto con il 25,1% di lavoratori in smart-working, seguita dal Lussemburgo con 23,1%, l’Italia è al 12,2%; i paesi fanalini di coda in termini di lavoro agile sono la Romania con il 2,5% e la Bulgaria con appena l’1,2%.