Preso il truffatore delle slot machine, "Le Iene" vanno anche in un bar di Novafeltria

15:49 - 17 Febbraio 2022

Il trucco delle password per vincere alle slot machine. Dopo il servizio de Le Iene, un 36enne residente a Pesaro è stato raggiunto dalla Guardia di Finanza per la perquisizione dell'abitazione. Nella puntata di mercoledì sera (16 febbraio) l’inviato de Le Iene Luigi Pelazza ha smascherato, in un servizio, l'imbroglio che permette di sapere quando ogni singola slot machine è in grado di erogare le vincite. Di queste slot quindi, tramite un sistema di password è possibile conoscerne il 'ciclo' di vincita. Pare che il furbetto avesse ottenuto i codici da uno dei tecnici che si occupano della manutenzione dei macchinari, unici conoscitori delle password ai quali è proibito il gioco. Pelazza raccoglie la testimonianza di un pentito di questo sistema e ne illustra il programma utilizzato anche dall'uomo in questione, dove sono classificate tutte le macchine di una determinata zona, con relativi dati prodotti da un algoritmo su quanto abbia incassato, quanto abbia dato in vittoria e soprattutto quando farà vincere di nuovo. Luigi Pelazza guidato dall'informatore pentito, va anche in un bar del centro di Novafeltria dove una slot segnalata dall'algoritmo sta per emettere una grossa vincita. E così succede. Il copione poi si ripete con altre macchinette. Avvertita l'azienda che si occupa della rete telematica degli apparecchi e che era all'oscuro di tutto, ora il 36enne è stato denunciato per frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici.

