Caro bollette, comune di Rimini propone isole galleggianti per produrre energia

Ambiente

Rimini

| 15:05 - 17 Febbraio 2022

Isole galleggianti con impianti fotovoltaici per produrre energia, evitando soluzioni più impattanti su clima e ambiente. La proposta è del Comune di Rimini, attraverso l'assessore Anna Montini, per risolvere una crisi energetica "con drammatiche conseguenze in termini di difficoltà di approvvigionamento" di gas e luce "con vertiginosi rincari dei costi". Le isole, formate da insiemi di celle fotovoltaiche, "hanno il vantaggio di offrire una maggiore produzione di energia potenziale, in quanto funzionano catturando non solo la luce del sole ma anche la luminosità che si crea di riflesso sullo specchio marino". Si tratta dunque di "un progetto moderno ma consolidato, che potrebbe essere compatibile anche con la conformazione delle nostre coste e che apre anche a nuove prospettive". Le isolette inoltre affiancherebbero la produzione di energia rinnovabile ad attività legate alla produzione ittica a basso impatto ambientale, compatibile con gli impianti: "è infatti possibile immaginare una commistione tra questi innovativi distretti energetici e impianti di acquacoltura dedicati all'allevamento ittico, dando vita a soluzioni integrate di ultima generazione che uniscano eolico e fotovoltaico in mare a nuove opportunità di crescita anche per il comparto della blue economy", chiosa Montini.