Rimini, donata maxi cella frigorifera alla Caritas

Attualità

Rimini

| 14:47 - 17 Febbraio 2022

Un momento della serata di presentazione del progetto al vescovo di Rimini Lambiasi.



Il Rotary Rimini Riviera, guidato da Marco Alessandrini, domani (venerdì 18 febbraio) procederà ad una donazione nei confronti di Caritas Diocesana di una cella frigorifera di 40 metri quadrati.



La donazione sarà effettuata domani alle 11.00 al Centro Educativo di via Caruso (nei pressi di via Madonna della Scala), alla presenza del presidente del Rotary Rimini Riviera, Marco Alessandrini, e del direttore di Caritas diocesana Mario Galasso.



Con una cella di tali dimensioni, Caritas Diocesana potrà triplicare la capacità di stoccaggio del cibo che viene offerto all’associazione e la conseguente ridistribuzione alle persone più in difficoltà.



L’avvio del progetto era stato presentato dal Rotary Club Rimini Riviera presso la Caritas Diocesana nel corso della cena preparata dallo chef di ChiamaCucina (e volontario Caritas) Alessandro Garattoni.



Un momento utile a condividere la situazione e il servizio svolto dall’associazione di via Madonna della Scala (e delle Caritas parrocchiali e interparrocchiali). A Natale, un concerto alla Chiesa dei Servi contribuì alla raccolta di fondi, poi completata dal club service riminese.