Rimini, al ristorante c'è la sessuologa per un seminario al femminile sul sesso

| 14:42 - 17 Febbraio 2022

La sessuologa Irene Negri.

L'iniziativa farà certamente parlare: il ristorante Mamì di Rivabella sabato prossimo (19 febbraio) ospiterà la sessuologa Irene Negri per il workshop "vagina creativa". Con questo appuntamento, spiega la direzione del locale, "apriremo ufficialmente sex parler, la nuova rassegna dedicata al mondo della sessualità femminile". Irene Negri, psicologa e sessuologa femminista, "accompagnerà le donne in un viaggio tra i labirinti della sessualità alla scoperta dei piaceri del corpo e della mente per capire ciò che vogliono le donne, senza paroloni e tabù". Un vero e proprio laboratorio didattico ideato per le donne "che intendono riconnettersi con la nostra esperienza di piacere, senza sensi di colpa né frustrazioni". Nel corso del seminario del 19 febbraio, anticipa una nota del locale, le donne "creeranno un modello di vagina in argilla per per riscoprire emozioni inesplorate ed aumentare il potenziale orgasmico".