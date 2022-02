Rimini, il racconto della volontaria del Piedibus: "bimbi entusiasti, il loro numero cresce"

Attualità

Rimini

| 14:31 - 17 Febbraio 2022

Piedibus Rimini (foto di repertorio).



Dal 2008 presta servizio di volontariato per il piedibus, l'iniziativa che permette ai piccoli studenti di Rimini di raggiungere la scuola a piedi. Con quella della scuola primaria Lodi, in zona Padulli, le linee del Piedibus sono divenute 14. E sono trenta gli operatori volontari operativi, tra loro Tiziana Fabbri, anima e coordinatrice dei volontari pensionati che gestiscono il servizio per il Comune di Rimini attraverso l'associazione Anteas Rimini a.p.s.: "L'impegno più bello del mondo perché gli sguardi, le parole e i ringraziamenti dei bimbi sono impagabili", commenta, evidenziando che i bimbi sono "i primi promotori del piedibus". Per sottolineare il loro entusiasmo, cita ad esempio la nuova linea dei Padulli (due fermate, il ritrovo in via Tristano e Isotta e la tappa intermedia lungo la ciclabile in via Don Carlos), partita con nove bambini, cresciuta a tredici, con prospettiva di aumentare ancora. "Quando arrivano in classe sono entusiasti, così i compagni chiedono a casa di poter partecipare anche loro. Siamo contenti perché i numeri, dopo questi anni difficili dovuti alla pandemia hanno ripreso a crescere. Quest'anno abbiamo circa trenta bimbi in più, abbiamo ulteriori margini di crescita", sottolinea.



Il piedibus è stato confermato dalla giunta comunale anche per il prossimo triennio. E ora possono proporsi come volontari anche cittadini non pensionati: "Veniamo da anni difficili, dove qualche volontario non se l'è più sentita di proseguire, e per questo abbiamo sviluppato un sistema di sostituzioni, con due persone pronte a intervenire quando qualcuno non riesce a garantire il servizio", spiega Fabbri, che aggiunge: "il nostro impegno nasce dal senso civico e l'amore per la nostra città, ma è l'entusiasmo dei piccoli che ci spinge ogni giorno, con il freddo e con il sole, a dare la nostra disponibilità, ripagata ampiamente dai loro sorrisi e dalla loro feliticità".