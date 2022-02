Attualità

| 14:22 - 17 Febbraio 2022

Fogheraccia di San Giuseppe al porto di Rimini: foto dell'edizione 2017.

Doppio appuntamento con le fogheracce il prossimo 18 marzo, dopo due anni di stop per la pandemia da Sars-CoV-2. L'amministrazione comunale di Rimini sta lavorando all'organizzazione dell'appuntamento al porto, nella spiaggia libera davanti a piazzale Boscovich, mentre a Viserbella la fogheraccia sarà accesa in via Bruschi, a monte della ferrovia. Accensione del falò alle 21, dalle 20 piada, salsiccia, birra, vino e dolci per tutti.