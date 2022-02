Calcio Eccellenza, Victor San Marino: battere il De Duca per consolidare il terzo posto

Sport

Rimini

14:17 - 17 Febbraio 2022

Il tecnico Gianni D'Amore.

Consolidare il terzo posto, ottenuto grazie alle due vittorie consecutive contro il Classe e il Diegaro, e possibilmente avvicinarsi al Russi al secondo piazzamento, in attesa dello scontro diretto previsto all’ultima giornata di campionato. E' il nuovo doppio obiettivo che il Victor San Marino intende raggiungere dopo essere riuscito non solo a sfatare il tabù trasferta domenica scorsa nella tana del Diegaro ma anche a registrare la difesa mantenendo la propria porta inviolata per quattro gare di seguito.

Il prossimo avversario degli uomini di mister D’Amore è la Del Duca Grama, squadra romagnola nona in classifica assieme al San Pietro in Vincoli. La partita di andata, disputata il 27 ottobre scorso a Castiglione di Ravenna, terminò in parità (0-0) impedendo così al club sammarinese di effettuare all’epoca un mega sorpasso in classifica per avvicinarsi ai piani alti dela classifica.

Ora, fortunatamente, la situazione è cambiata e vede il Victor San Marino ancora più vicino ai vertici del raggruppamento dopo aver sorpassato in un colpo solo, assieme al Cava Ronco e alla Savignanese, sia il Tropical Coriano che il Diegaro. Capitan Barone e compagni, per continuare a stupire, dovranno riuscire ad avere la meglio anche sulla Del Duca Grama nella partita di ritorno in programma domenica 20 febbraio tra le mura amiche dell’Acquaviva Stadium di San Marino (fischio d’inizio ore 14.30; prezzo biglietti: 10 euro uomo, 5 euro donna, gratis under 16).

Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino, afferma: “Al fischio finale della partita di domenica scorsa contro il Diegaro, ero molto soddisfatto e orgoglioso dei ragazzi che hanno ottenuto una vittoria importante su un campo pesante e difficile disputando una partita tatticamente quasi perfetta. Ho apprezzato tanto l’impegno, l’attenzione e l’atteggiamento in generale. Era impossibile fare meglio tecnicamente perché il terreno di gioco non permetteva niente di più. Contro la Del Duca Grama servirà mantenere questa voglia e questa attenzione cercando di tornare a fornire anche una bella prestazione tecnica. I ragazzi sanno di dover riscattare la partita di andata e sono vogliosi di scendere in campo”.

Mattia Gaudenzi, centrocampista del Victor San Marino, dichiara: “Il mio gol contro il Diegaro è stata una grande emozione, soprattutto perché ha permesso alla squadra di ottenere i primi 3 punti in trasferta. Ciò può essere una bella scossa nel nostro percorso. Dopo le scorse partite era un gol che volevo fortemente, anche se è arrivato tardi. Sono contento che, dopo un 2021 a tratti complicato, questo 2022 per me e per la squadra sia iniziato nel migliore dei modi. Il mio gol lo dedico non solo ai compagni di squadra e al mister, ma anche alla società perché dall'inizio del campionato di Eccellenza continua a supportarci senza farci mai mancare il loro appoggio. Ogni giorno ci alleniamo dando il 100% e, dal punto di vista della mentalità e della fame, stiamo crescendo giorno dopo giorno. Il gruppo è molto unito e si respira un'aria positiva: questo è un grande punto di forza. Siamo consapevoli di essere sulla buona strada, ma allo stesso tempo dobbiamo ancora lavorare tanto per arrivare al nostro traguardo. La partita contro la Del Duca Grama sarà un altro step fondamentale. Veniamo da un buon periodo, ma questo non deve farci abbassare la guardia. Ciò che conta è non sottovalutare gli avversari comprendendo l'importanza della partita. Se tutti noi entreremo in campo con il giusto atteggiamento, potremo fare molto bene contro i nostri prossimi avversari per ottenere i tre punti in casa e continuare il momento positivo".