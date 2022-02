In spiaggia con i mezzi pubblici: potenziate corse Metromare e Shuttlemare gratis

Attualità

Rimini

| 14:15 - 17 Febbraio 2022

Shuttlemare.



Il tema della mobilità sostenibile in vista di un'estate 2022 ricca di novità per spostarsi a Rimini in maniera smart, veloce ed economica, è stata ieri (mercoledì 16 febbraio) al centro dell'incontro con gli operatori del turismo organizzato da Visit Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini.



L'amministrazione comunale evidenzia che spostarsi in città sarà più agevole tramite il metromare, con mezzi completamente elettrici, che aumenterà la frequenza delle corse (ogni 10 minuti). Sarà potenziato anche il servizio dello Shuttlemare. In più confermato il Rail smart pass, un unico pass per viaggiare con i treni regionali e i bus in tutta la Romagna, pensato in particolare per i turisti, ma anche per i pendolari occasionali.



SHUTTLEMARE TUTTI I GIORNI NEL PERIODO ESTIVO Shuttlemare, il servizio di collegamento gratuito della spiaggia di Rimini con la zona a monte della ferrovia, è pronto a tornare. Sulla base dei dati di utilizzo e dei positivi riscontri evidenziati dal questionario somministrato alla clientela, Comune di Rimini e Start Romagna sono al lavoro per la configurazione del servizio di trasporto a chiamata anche per l'estate 2022. La prenotazione avviene tramite app. Shuttlemare sarà attivo già da Pasqua e per i successivi weekend, per poi partire stabilmente e garantire l'innovativo servizio durante tutto il periodo estivo. "Lo scorso anno furono tantissime le persone che scelsero di spostarsi dalla città al mare rinunciando all'auto, in maniera comoda, sicura ed ecologica, con un'impennata della domanda e nelle due settimane a cavallo di Ferragosto, quando vennero trasportate quasi 5.000 persone", evidenzia l'amministrazione comunale.



METROMARE Con l'entrata in servizio dei nuovi mezzi completamente elettrici lo scorso autunno e con corse potenziate (partenze ogni 10 minuti), il Metromare "è pronto a giocare fino in fondo il proprio ruolo di infrastruttura fondamentale per il ridisegno del sistema della mobilità sul territorio", evidenziano con soddisfazione da palazzo Garampi. "I vantaggi garantiti dal Metromare sono noti e già sperimentati: risparmi ambientali, tempi certi negli spostamenti e un salto in avanti della loro qualità e sicurezza. Il servizio ha l'approvazione generale dell'utenza che ha goduto di un considerevole taglio dei tempi di spostamento sull'analogo percorso effettuato con altri mezzi, e soprattutto della certezza dei tempi di spostamento", rimarca l'amministrazione comunale. La scorsa estate oltre 220.000 passeggeri si sono affidati al Metromare per i propri spostamenti.



RAIL SMART PASS La Regione Emilia Romagna ha autorizzato e prorogato la sperimentazione del titolo di viaggio turistico integrato ferro-gomma Rail SmartPass, fino al prossimo gennaio 2023. Un unico titolo di viaggio, frutto della collaborazione tra Start Romagna e Trenitalia Tper, che consente di viaggiare sull'intera rete bus di Start Romagna e accedere alla libera circolazione sui treni regionali tra le stazioni interne comprese tra Cattolica, Rimini, Ravenna (lungo la costa); Rimini, Faenza, Castelbolognese (lungo la via Emilia); Castelbolognese, Lugo, Ravenna; Faenza, Russi, Ravenna.