Autobus gratis per tutta l'estate per gli studenti di Rimini

| 13:04 - 17 Febbraio 2022

Autobus gratis per gli studenti residenti a Rimini che hanno l'abbonamento scolastico. Si chiama estate card ed è il titolo di viaggio che consente agli studenti under 26 di estendere la validità del proprio abbonamento al trasporto pubblico a tutta la rete Start Romagna (bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna) per il periodo di vacanza scolastica, dal 6 giugno al 31 agosto 2022. Sarà sufficiente presentarsi entro il 30 giugno presso il Punto Bus Start Romagna di via Clementini (aperto dal lunedì al sabato dalle 7.20 alle 19.00) con la propria tessera di abbonamento personale (card Mi Muovo) sulla quale verrà caricato digitalmente il nuovo abbonamento gratuito integrativo Estate Card. Per tutti gli altri abbonati, in possesso di abbonamento Under 26 ma non residenti a Rimini o titolari di abbonamento gratuito regionale Salta Su o Grande, l'Estate Card 2022 sarà comunque disponibile e verrà messa in vendita nei prossimi mesi presso i Punto Bus Start Romagna al costo di € 35.