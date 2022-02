Cattolica, la nuova scuola Repubblica costruita con 5 milioni di fondi dal pnrr

Attualità

Cattolica

| 12:59 - 17 Febbraio 2022

L'assessore Vaccarini e il sindaco Foronchi.



Tra i 46 progetti scolastici regionali finanziabili tramite il Pnrr c'è anche la nuova scuola della Repubblica di Cattolica, che sarà costruita nell'area in cui sorge l'attuale sede, sottoposta a demolizione e ricostruzione. Lo studio di fattibilità tecnica/economica è stato redatto dalla società Mynd Ingegneria di Pianoro (Bologna), il costo complessivo è stimato in 5 milioni e 11.200 euro. “Sarà una scuola moderna, più accogliente e sicura”, spiega il sindaco Foronchi. "Immaginiamo una scuola che sia sostenibile e tecnologica, che ospiti, ovviamente, una palestra adeguata ed il mantenimento della mensa", aggiunge l'assessore Federico Vaccarini. Non appena il Ministero confermerà la candidatura e gli uffici comunali prenderanno atto dell'entità del finanziamento, si procederà ad adeguare gli strumenti di pianificazione tecnica e finanziaria, cioé il programma triennale dei lavori pubblici. I progetti definitivi dovranno essere approvati entro il 31 agosto 2022. Obiettivo partire con i lavori "nel più breve tempo possibile". In attesa dei lavori, i tecnici effettueranno comunque un monitoraggio trimestrale sulla struttura esistente per avere una chiara indicazione della sicurezza del plesso.