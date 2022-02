Birrodromo nell'ex piazzale Padane a Rimini, "fabbricato costruito sulle antiche mura romane"

Attualità

Rimini

| 12:04 - 17 Febbraio 2022

Foto di Carlo Rufo Spina.



Il birrodromo, locale riccionese di successo, aprirà una filiale a Rimini, nell'area ex padane di proprietà di Start Romagna. L'apertura di una nuova attività è segnale di un tessuto economico dinamico, anche se tra i residenti c'è preoccupazione per la confusione che sarà generata dalla movida. La costruzione di un nuovo fabbricato, per estendere l'area del locale oltre i due fabbricati già presenti, ha però suscitato dubbi e perplessità al consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Carlo Rufo Spina: il nuovo fabbricato, in particolare, si appoggia sulle antiche mura romane. Rufo Spina ha presentato un esposto alla soprintendenza, chiedendo che si faccia chiarezza: "sto preparando anche un'interrogazione in consiglio comunale. Chiedo chiarezza: c'erano due fabbricati, è stato aggiunto il terzo. Le distanze non esistono? L'autorizzazione paesaggistica?". Rufo Spina ricorda la demolizione dello storico bar Tricheco, in piazza Malatesta: "La soprintendenza aveva giustamente disposto la demolizione del bar, che era in aderenza alle mura medievali, ma non costruito sopra. Qui i pilastri vengono agganciati alle mura romane. Anzi, un tratto di mura viene inglobato nella struttura, tra un pilastro e l'altro, come si vede da una foto che ho scattato" (foto 1 gallery). Il consigliere chiosa: "Le mura sono di proprietà del comune. Start Romagna non è un privato: è una partecipata pubblica, il comune di Rimini controlla parte del capitale. I privati sono un'altra cosa. Chiediamo alla Soprintendenza tutte le carte autorizzative, ma anche un ulteriore controllo, un riesame della situazione. Non può aver autorizzato una cosa dl genere".