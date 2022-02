Come montare le maniglie passeggero sulla moto

Attualità

Nazionale

| 11:49 - 17 Febbraio 2022

Le moto moderne sono dotate di un’ampia gamma di dispositivi di sicurezza, sia per il conducente che per (eventuali) passeggeri; i modelli omologati per il trasporto di una seconda persona, in particolare, hanno solitamente un equipaggiamento più completo, in cui trovano posto anche accessori per migliorare il comfort. Tra questi vi sono le maglie da passeggero, una componente presente di serie su molte moto ma che può essere anche aggiunta o sostituita con pezzi di ricambio aftermarket, seguendo pochi e semplici passaggi. In questo articolo vediamo come montare correttamente le maniglie per passeggeri sulla propria moto.



Come scegliere le maniglie



La prima cosa da fare quando si decide di montare (o sostituire) un paio di maniglie da passeggero sulla moto è scegliere il modello da installare. Il consiglio è quello di orientare la propria scelta verso un accessorio di qualità, durevole ed affidabile. Naturalmente, è indispensabile che le maniglie siano compatibili con il modello di moto sul quale dovranno essere installate; a tal riguardo è quindi indispensabile controllare le specifiche tecniche prima di procedere all’acquisto. Un risorsa utile, da questo punto di vista, è rappresentata dagli e-commerce settoriali come Omniaracing, il cui catalogo include anche i prodotti di un marchio specializzato come Valter Moto.



Le maniglie, oltre ad essere affidabili e compatibili, possono fungere anche da accessorio di design, così da aggiungere un tocco di design esclusivo e caratterizzante. In tal caso, senza trascurare le prerogative funzionali, è possibile scegliere maniglie di colore diverso rispetto al resto della carena, oppure contraddistinte da finiture particolari (cromate, satinate oppure opache).



Come eseguire il montaggio



Una volta individuato l’accessorio compatibile con la moto, si può procedere al montaggio. È bene, prima di procedere, controllare che all’interno della confezione ci siano tutte le parti necessarie all’assemblaggio e il libretto d’istruzioni. Fatto ciò, è possibile cominciare all’installazione; in genere è sufficiente individuare le staffe con gli alloggiamenti ai quali vincolare le due estremità delle maniglie (di solito basta alzare la sella).



A questo punto, è sufficiente stringere le viti filettate o i bulloni per vincolare ciascuna maniglia all’apposita staffa, seguendo le istruzioni fornite dal costruttore. Può capitare che le maniglie vengano fornite con specifiche staffe ausiliari di supporto, necessarie per raggiungere i punti di ancoraggio al telaio predisposti sotto la sella. In tal caso, è bene fissare prima le staffe e poi procedere con il montaggio delle maniglie; per un fissaggio ottimale, è consigliabile non stringere subito le viti dei manici ma effettuare il passaggio alla fine. In tal modo, l’impugnatura sarà salda e garantirà il massimo della sicurezza. Se tutti i passaggi sono stati eseguiti correttamente, sarà possibile riposizionare la sella senza problemi; ad ogni modo, è bene assicurarsi - esercitando una leggera pressione - che le maniglie non abbiano gioco e siano vincolate saldamente ai rispettivi supporti.



Se le maniglie nuove vengono montate in sostituzione di quelle di serie (una modifica fattibile senza problemi, dal momento che non rappresenta un’alterazione delle prerogative tecniche e costruttive del mezzo), bisogna anzitutto smontare con cura le maniglie in dotazione alla moto. Qualora le viti o i perni si siano ossidati, la rimozione potrebbe risultare difficoltosa: in tal caso, è bene evitare di forzare gli elementi incardinati; di contro, l’utilizzo di un solvente apposito può agevolare lo smontaggio. Altro accorgimento utile è quello di pulire i punti di giunzione da eventuali residui di ruggine o di sporco, così che le maniglie aderiscano perfettamente al telaio.



Quanto costano le maniglie passeggero moto



Il costo di un set di maniglie varia in base alle caratteristiche ed alla qualità delle componenti; una coppia di manici di marca costa almeno 125 euro mentre un kit di maniglie universali è facilmente reperibile attorno ai 25 euro.