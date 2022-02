Debutta il suo nuovo portale di scommesse in Italia

Attualità

| 11:34 - 17 Febbraio 2022

Iscommesse è un portale di giocate online che prende vita in Spagna, agli inizi del 2000. Dopo un periodo di attività in questa nazione prende piede anche in altri paesi europei fino ad arrivare anche in Italia. La particolarità di iscommesse è il modo in cui è pensato, nel sito vengono raggruppate le migliori quote date dai bookmakers per i singoli eventi. In poche parole iscommesse raggruppa tutte i migliori siti di scommesse così che l’utente può scegliere in autonomia in quale portare poi compiere la puntata definitiva.



Iscommesse e il portale dei pronostici



Sul sito iscommesse vi è inoltre una sezione dedicata a tutti i pronostici delle competizioni sportive più importanti. In linea generale i massimi campionati di calcio europei, le competizioni internazionali di tutti gli sport e anche alcune partite di basket o tennis di nicchia, vengono prese al vaglio dagli esperti e inserite nella lista dei pronostici. Grazie a questi puoi combinare le tue giocate, basandoti sul parere degli esperti e tentare la fortuna.



I tipsters su iscommesse



La grande praticità di iscommesseperò non finisce qui. Il portale ha una serie di "tipsters" a cui gli utenti possono affidarsi per fare le loro scommesse. Cosa è un tipsters? Questa figura è molto amata nel mondo delle giocate d’azzardo. Infatti è uno specialista che offre preziosi consigli sulle puntate giornaliere da piazzare. Ovviamente anche se esperto non bisogna affidarsi ciecamente e regolarmente ad un tipsters poiché dobbiamo ricordarci che il gioco può causare dipendenza, è bene non eccedere e giocare il giusto solo per divertirsi.





Iscommesse e la possibilità di scegliere il miglior bonus di benvenuto



Il portale spagnolo iscommesse, oggi attivo anche in Italia, ha pensato di creare una lista dei migliori bonus di benvenuto che si trovano nei siti di scommesse vituali.



Bonus di benvenuto: cosa sono



Il bonus di benvenuto è una mossa di marketing molto intelligente perchè permette di donare soldi extra ai nuovi clienti. Dopo la registrazione sul portale, quando devi far la prima ricarica del conto, molti siti offrono un bonus che varia a seconda dell’importo ricaricato. Grazie a questo tanti sono gli utenti che provano una prima registrazione così da poter avere puntate gratuite. Anche in questo caso bisogna stare attenti a non farsi prendere la mano, le puntate con in soldi del bonus non devono invogliarci ad un gioco sfrenato, sono solo un piccolo aiuto da sfruttare come divertimento extra.



Iscommesse: la lista dei bonus

La grande funzionalità del sito sta proprio nello stilare una lista dei bonus di benvenuto. In questa selzione troverai tutte i modi in cui vengono erogati i bonus così da poter valutare quello a te più consono. Ci sono quelli che con un minimo di ricarica ti offrono un fisso extra, molto utili per coloro che non vogliono ricaricare troppo. Un’ altra tipologia di bonus di benvenuto sono quelli basati sulla percentuale. Su una ricarica viene erogato un extra percentuale. Questa modalità è invece vantaggiosa per chi vuole subito ricaricare una cifra più elevata, poiché si vedrà un bel tesoretto in più da poter giocare.

Ricordati sempre che il gioco d’azzardo può diventare una malattia pericolosa, bisogna cercare di non perdere il controllo Giocare per divertirsi e rilassarsi senza mai eccedere è il modo migliore per non finire in brutti giri di dipendenza