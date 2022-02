Studenti nelle piazze contro scuola lavoro: manifestazione anche a Rimini

Attualità

| 10:39 - 17 Febbraio 2022

Manifestazione studenti.

Domani, venerdì 18 febbraio, gli studenti delle superiori torneranno a manifestare contro la scuola-lavoro, dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci durante uno stage. Erano già scesi in piazza lo scorso 28 gennaio. Domani in oltre 40 città sono previsti cortei e presidi. Gli studenti chiedono le dimissioni del Ministro dell'Istruzione Bianchi e del Ministro dell'Interno Lamorgese. Il Fronte della Gioventù Comunista, tra i promotori della giornata di protesta, conferma che tutte le iniziative si svolgeranno.

"Non si può morire di scuola-lavoro. Domani tutti in piazza per Lorenzo e Giuseppe - dichiara Simon Vial, responsabile scuola del Fronte della Gioventù Comunista (Fgc) - diciamo no a una scuola che insegna ai giovani che è normale lavorare gratis, senza diritti e sicurezza. Così non si combatte la disoccupazione, si formano nuovi schiavi. Migliaia di studenti stanno alzando la testa e mettono in discussione un sistema basato sullo sfruttamento e orientato al profitto. Il Governo ha saputo rispondere solo con i manganelli della polizia, perché non vuole che l'unità nazionale a guida Draghi venga scossa da migliaia di giovani. Significa che abbiamo colpito nel segno. Siamo pronti alla mobilitazione in tutta Italia. No alla scuola dei padroni!" A Rimini appuntamento all'Arco d'Augusto ore 9.00.