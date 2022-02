Federconsumatori: ‘Bene il provvedimento del governo sulle concessioni balneari’

Attualità

| 09:39 - 17 Febbraio 2022

Federalberghi su concessioni balneari.

"Finalmente si interviene sulla materia". Federconsumatori Emilia-Romagna esprime un "giudizio positivo" sul provvedimento del governo in merito alle concessioni demaniali, che "mette al centro i diritti dei cittadini e dei consumatori", afferma il responsabile Turismo Graziano Urbinati. "Si apre- aggiunge- a una migliore dinamica concorrenziale, al superamento dei canoni d'affitto scandalosi, alla crescita delle aree libere a disposizione dei cittadini e dei varchi per il libero accesso alle spiagge". Inoltre si pone come "strategico" il tema del rispetto del patrimonio ambientale e culturale, e quello della sicurezza. Ora si attendono i decreti attuativi, "da approvare entro sei mesi", conclude Urbinati, convinto che "i nuovi affidamenti che arriveranno nel 2024 saranno una occasione per gli enti e i Comuni costieri per incrementare le risorse da investire nel settore, a partire dal miglioramento dei servizi all'utenza". Verrà favorito "chi riuscirà ad innovarsi, chi lavorerà sulla qualità dei servizi" e "sfavorito chi cercherà scorciatoie, come quella dell'aumento dei costi a carico di cittadini e turisti".