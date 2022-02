San Marino, taglia di 2mila euro per trovare il killer dei cani

Attualità

| 09:08 - 17 Febbraio 2022

Da diversi giorni alcuni cartelli piazzati nel parco mettono in guardia i cittadini.

Una taglia sullo squilibrato che abbandona bocconi avvelenati tra l'erba nel parco di Monte Cerreto a San Marino. È l'annuncio lanciato dall'Associazione italiana difesa animali ed ambiente dopo il settimo caso di avvelenamento ai danni dei cani. Ora sulle vicende sta cercando di far luce anche la polizia di Stato. L’associazione è pronta ad offrire una ricompensa economica di 2mila euro a chiunque "con le sue dichiarazioni rese in forma ufficiale alle autorità contribuirà a far individuare, catturare e condannare in via definitiva il responsabile o i responsabili di tali avvelenamenti". Da diversi giorni alcuni cartelli piazzati nel parco mettono in guardia i cittadini.