Volley A2 femminile: Omag MT, vittoria da tre punti che vale i playoff

Sport

San Giovanni in Marignano

| 01:55 - 17 Febbraio 2022

Tre set e tre punti che valgono per l’obiettivo stagionale, quello dei play off. La OMAG-MT archivia con successo la terza gara consecutiva da tre punti, ad Aragona con una prestazione importante. Successo in una gara che coach Barbolini e il suo staff temeva molto perchè le siciliane arrivavano dal bel successo contro Sassuolo ed erano in fiducia. Capitan Ceron, anche quest’oggi in gran spolvero non fa rimpiangere la mancanza di Consoli ancora ferma ai box. Cominciano a notarsi miglioramenti negli schemi, e le intese tornano ad essere quelle del girone di andata. Ottime le prove di Bolzonetti con 19 punti, Bonvicini una garanzia in difesa e la regia di Turco.

La cronaca

Partono forte le padrone di casa con Dzakovic al servizio. 3-0. Reazione immediata delle romagnole che piazzano un parziale di 4-0, mettono la freccia, sorpassano e non vengono più raggiunte.14-25. Anche nel secondo set sono costrette ad inseguire. 1-3. Ritrovano la parità 4-4 e prendono il largo 10-19. Ma questa volta la reazione delle padrone di casa mette paura alla OMAG-MT. Con un parziale di 8-0 si rimettono in scia. 20-18. Sale in cattedra Mazzon e passa lo spauracchio. 20-25. Nel terzo parziale la OMAG-MT prende subito il largo.0-6. Anche in questo caso le siciliane reagiscono. 6-8. Ma le Zie non vogliono rischiare, riprendono il largo e si aggiudicano in scioltezza set e match. 17-25.

Il tabellino

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA – OMAG-MT S.GIOV. IN MARIGNANO 0-3

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Dzakovic 12, Negri 4, Stival 11, Zonta 5, Bisegna 3, Caracuta, Vittorio (L), Casarotti 3, Ruffa 1, Zech. Non entrate: Cometti.

OMAG-MT S. GIOV. IN MARIGNANO: Mazzon 8, Turco 3, Brina 10, Ceron 10, Bolzonetti 17, Coulibaly 7, Bonvicini (L), Aluigi. Non entrate: Penna, Biagini (L), Zonta, Ortolani. All. Barbolini.

ARBITRI: Serafin, Cecconato.

NOTE Durata set: 22′, 28′, 22′; Tot: 72′.