Basket B, RivieraBanca: cade l'imbattibilità casalinga. Passa Ancona 46-62

01:42 - 17 Febbraio 2022

Foto Nicola De Luigi.

Cade l'imbattibilità casalinga di RivieraBanca Basket Rimini che viene superata nel recupero infrasettimanale da una solida Ancona, a cui vanno dati i giusti meriti per questa vittoria, dopo una partita giocata male dai biancorossi, troppo fallosi per essere veri. Ora subito al lavoro per preparare la trasferta di domenica a Jesi dove proveremo a rifarci.

Partono forte i marchigiani che limitano l'attacco biancorosso e dall'altra parte si fanno sentire col cecchino Centanni e la fisicità di Quarisa che piazza due schiacciate costringendo Ferrari al timeout (5-11 al 5'). Arrigoni dalla panchina prova a scuotere Rimini con due canestri, ma Pozzetti e Giombini rispondono a tono per il +9 ospite di fine primo quarto.

RivieraBanca si desta nel secondo quarto con la tripla di Scarponi ed altri due centri di Arrigoni (18-22 al 13'), Minoli e Rivali si sfidano dalla lunga distanza ma un'altra schiacciata di Quarisa vale il nuovo +6 Ancona (21-27 al 15'). Dopo qualche minuto di equilibrio gli ospiti tentano la fuga con le bombe di Pozzetti e Centanni (25-37 al 19'), ma Rimini ricuce lo svantaggio sotto la doppia cifra con un altro canestro di Masciadri e l'1/2 dalla lunetta di Arrigoni che sanciscono la fine del primo tempo (28-37).

All'uscita dagli spogliatoi la tripla di Tassinari ed un doppio Masciadri riportano i biancorossi molto vicini agli avversari (37-41 al 24'), ma Centanni risponde immediatamente ed insieme al canestro di Cacace ed al libero di Panzini si torna sul +10 ospite (37-47 al 28'). Rimini si rifà sotto dalla lunetta con un 3/3 di Tassinari ed un 2/2 di Rivali, ma una tripla di Panzini manda tutti all'ultimo quarto sul +8 per i marchigiani (42-50).

RivieraBanca ha un ultimo sussulto con capitan Rinaldi e Mladenov (46-52 al 34'), poi i biancorossi non riescono più a segnare per l'intero quarto periodo: Ancona continua a macinare gioco con Panzini e Centanni che chiude definitivamente i giochi con la tripla del +16 finale a poco meno di 1' alla fine della partita.

Il tabellino

RivieraBanca Basket Rimini-Il Campetto Ancona 46-62

RIMINI: Arrigoni 11 (4/7, 0/1), Tassinari 10 (2/4, 1/8), Rinaldi 7 (3/5, 0/2), Masciadri 6 (3/6, 0/5), Rivali 5 (0/1, 1/5), Scarponi 3 (0/1, 1/6), Bedetti 2 (1/1, 0/4), Mladenov 2 (1/1, 0/5), Fabiani, Rossi NE, Amati NE, Carletti NE. All. Ferrari, Brugè, Middleton.

ANCONA: Centanni 25 (7/9, 3/9), Quarisa 9 (4/11), Pozzetti 7 (2/4, 1/6), Cacace 7 (2/2, 1/4), Panzini 7 (0/1, 2/5), Minoli 3 (0/4, 1/2), Giombini 2 (1/1, 0/3), Aguzzoli 2 (1/2), Zandri NE, Gospodinov NE, Carboni NE, Anibaldi NE. All. Coen, Pancotto, Mele.

PARZIALI: 11-20, 28-37, 42-50