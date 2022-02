Calcio D: nei recuperi hurrà dello Spinea, cade il San Martino Speme

Sport

Cattolica

| 19:33 - 16 Febbraio 2022

Si complica la posizione del Cattolica alla luce dei recuperi di mercoledì: Mestre - Dolomiti Bellunesi 1-2, Spinea - Delta 1-0, San Martino Speme - Montebelluna 1-5. In classifica le ultimer poszioni sono le seguenti: Spinea, San Martino Speme 14; Ambrosiana 12; Cattolica 10. L'Ambrosiana ha una partita in meno. E

Domenica i giallorossi saranno di scena sul campo del Dolomiti Bellunesi che in virtù del successo è in lotta per i playoff. ora il Dolomiti Bellunesi è al settimo posto a -3 dalla zona playoff e con una gara in meno.