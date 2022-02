Calcio D: sboccia Rosa, la Sammaurese piega l'Athletic Carpi 1-0

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:02 - 16 Febbraio 2022

Altro impegno casalingo e ancora uno splendido successo per la Sammaurese, che si rialza dopo la sconfitta contro l’Aglianese e piega 1-0 l’Athletic Carpi disputando l’ennesima prova coraggiosa di questa stagione davanti al suo pubblico. Ora la squadra di Protti è al quinto posto con due partite da recuperare.

Avvio combattuto con gli emiliani in pressing e i giallorossi che non concretizzano un paio di occasioni. Non sbaglia invece il nuovo arrivato Rosa, giovane prospetto classe 2003 proveniente dalle giovanili del Renate, che in tuffo di testa incorna in rete il magnifico cross dalla destra di Masini e porta in vantaggio i compagni al 20′. I biancorossi tentano di reagire e spingono, ma i romagnoli sono attenti dietro e reggono molto bene l’onda d’urto ospite, giungendo avanti all’intervallo.

A inizio ripresa la Sammaurese cerca di chiuderla. Prima chance enorme per Giannini, che però colpisce male. Seguono un’uscita provvidenziale di Ferretti, in salvataggio su Merlonghi, una rete annullata per fuorigioco e un ulteriore intervento dell’estremo difensore rivale. Il Carpi ci prova, tuttavia la squadra di Protti non si fa scalfire in alcun modo, sfiorando di nuovo il bis grazie alla botta da fuori di Masini. Nel finale Sedioli e soci, vicini al raddoppio in contropiede pure con Camara, si salvano dagli ultimi assalti della compagine di Bagatti (incrocio dei pali e miracolo di Adorni) e, al triplice fischio, possono dunque festeggiare.

La classifica sorride sempre più, ma la Sammaurese, domenica attesa dalla capolista Rimini per un emozionante derby, rimane sempre umile e con i piedi ben piantati a terra.

Il tabellino

SAMMAURESE-ATHLETIC CARPI 1-0

SAMMAURESE: Adorni, Masini, Manara (69′ Bolognesi), Benedetti, Gaiola, Sedioli, Rosa, Gurini (82′ Scarponi), Merlonghi (77′ Gregorio), Bonandi (69′ Asllani), Giannini (69′ Camara). A disp: Cheli, Bolognesi, Gregorio, Asllani, Migani, Maltoni, Scarponi, Camara, Misuraca. All Protti

ATHLETIC CARPI: Ferretti, Germinio (56′ Carrasco), Montebugnoli, Bottalico (75′ Bolis), Calanca, Aldrovandi, Lordkipanidze, Muro (66′ Dipinto), Raffini (87′ Vigolo), Sivilla, Walker (56′ Villanova) A disp: Ballato, Uni, Di Emma, Bolis, Dipinto, Bruno, Villanova, Vigolo, Carrasco. All Bagatti

Rete:: 20′ Rosa

Note. Ammoniti: Raffini, Masini, Bolis