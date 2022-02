Rimini Calcio, pari beffa a Progresso (0-0): gol fantasma di Tomassini non visto dall'arbitro

Sport

Rimini

| 16:45 - 16 Febbraio 2022

Un undici del Rimini (foto Venturini).



Il Rimini esce con un pari per 0-0 dal campo del Progresso, risultato che permette ai biancorossi di mantenersi in vetta a +3 sul Ravenna, vittorioso con la Correggese, ma che lascia mille recriminazioni. Basterebbe citare l'elevato numero di palle gol create e non concretizzate, o sventate dal portiere Celeste; ma a fare polemica è un gol fantasma non visto da arbitro e guardalinee all'85, quando Celeste ha respinto oltre la linea la conclusione di Tomassini servito da un cross di Ferrara. Beffa per i biancorossi, che reclamano ancora per un rigore non fischiato al 66' per trattenuta su Mencagli. Dubbi anche in area del Rimini per un fallo di Haveri su D'Amuri al 44', ma indubbiamente gli errori arbitrali hanno pesato a sfavore dei ragazzi di Gaburro. Due invece le parate decisive di Celeste su Mencagli, al 33' e al 72'. Tra le occasioni più ghiotte, quella di Ferrara al 67', tocco sottomisura a lato su cross di Haveri. Marietta esce invece dall'incontro con i guanti puliti: il Rimini ha costantemente tenuto il pallino del gioco in mano, assediando letteralmente la porta avversaria.



Progresso - Rimini 0-0



PROGRESSO (4-2-3-1): Celeste - Mele, Cocchi, Fiore, Ferraresi - Gulinatti, Bagatti - Grazia (69' Badiali), Marchetti, Cantelli - D'Amuri (86' Esposito L.).

In panchina: Tartaruga, Rossi, Mantovani, Esposito E:, Cavallini, Sansò, Matta.

All. Chezzi.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Deratti (74' Lo Duca), Carboni, Pietrangeli, Haveri - Greselin (79' Callegaro), Tanasa, Tonelli (57' Tomassini) - Gabbianelli, Mencagli, Piscitella (63' Ferrara).

In panchina: Piretro, Panelli, Contessa, Pari, Pecci.

All. Gaburro.



ARBITRO: Silvestri di Roma 1

AMMONITI: Gabbianelli, Fiore, Bagatti, Cocchi, Badiali.

ESPULSI: D'Alterio (vice allenatore Rimini) al 93'.

NOTE: recupero 1' pt, 6' st. Angoli 2-5.