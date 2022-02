Covid Rimini: cinque decessi e 360 casi, -2 terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:34 - 16 Febbraio 2022

Bollettino Covid 16 febbraio 2022.

Cinque decessi di pazienti affetti da Covid nel nostro territorio, età media 91 anni, mentre in regione 26 decessi totali, età media 78 anni.



I nuovi casi nel riminese sono 360, in settimana 913. Media settimanale 304, in calo (nelle ultime tre settimane è calata da 1140 a 805 poi a 467). In Regione 3.991 su 28.934 tamponi, tasso di positività al 13,8%.



Sul fronte ricoveri, a Rimini scendono a 9 i pazienti in terapia intensiva (-2). in regione sono 105 (-5), 54 non vaccinati (stabile) e 51 vaccinati (-5). Nei reparti Covid si scende a quota 1.931 ricoveri (-43).