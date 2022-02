Calcio RSM, la Folgore batte il Faetano: rete di Docente

Sport

Repubblica San Marino

| 16:10 - 16 Febbraio 2022

Un solo gol è sufficiente alla Folgore per superare il Faetano e al contempo restituire ai gialloblù il “favore” del sorpasso che questi ultimi avevano inflitto agli avversari nello scorso turno. Nella fitta nebbia di Montecchio, Docente piazza il colpo risolutore a metà della prima frazione, condannando il Faetano ad interrompere la striscia che lo vedeva imbattuto – con tre vittorie ed un pareggio – da quattro gare. Nella stessa serata, il Cailungo manca la possibilità di accorciare sul San Giovanni nello scontro diretto – coincidente con uno dei derby di Borgo Maggiore – andato in scena ad Acquaviva. Dopo una prima frazione a reti inviolate, la squadra rossoverde sblocca l’incontro all’ora di gioco con Andrea Muccioli, salvo farsi rimontare al 72’ da Berardi per un 1-1 che sarà anche il risultato di chiusura, e che consente al San Giovanni di mantenere le distanze rispetto ai cugini ma anche di esporsi a scomode conseguenze nel caso Murata, Domagnano e Juvenes-Dogana stasera dovessero fare bottino pieno.

I tabellini

Faetano - Folgore 0-1

FAETANO

Marino, Federico, Fatica, Soumah (dall’80’ Barretta), Pini (dal 60’ Kalemi), Fall, Palazzi, Giardi, Tomassoni, Tamburini (dall’80’ Igbin), Magno (dal 60’ Russo)

A disposizione: Rossi, Della Valle, Dominella

Allenatore: Maurizio Gasperoni (sostituisce Danilo Girolomoni)

FOLGORE

Gueye, Spighi, Sottile, Piscaglia, Francioni, Garcia, Golinucci, Pasini, Fedeli (dal 75’ Giardi), Docente (dal 60’ Hirsch), Dormi (dall’81’ Aluigi)

A disposizione: Mignani, Sabbadini, Cerquetti, Nucci

Allenatore: Omar Lepri

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Ernesto Cristiano, Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Andrea Mei

Ammoniti: Golinucci, Tamburini, Giardi, Tomassoni

Marcatori: 22’ Docente

Cailungo - San Giovanni 1-1

CAILUNGO

Gallinetta, Ferrari, Grieco, Iuzzolino, Quaranta, Santucci, M. Muccioli (dal 58’ Senja), A. Muccioli (dal 71’ Morri), Benedetti (dal 58’ Marinaro), Urbinati, Liverani

A disposizione: La Monaca, Censoni, Conti

Allenatore: Cristian Protti

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paolini, Angelini, Conti, Berardi (dall’81’ Perotto), De Biagi, Lisi (dall’84’ Strologo), Grillo, Magnani, Mema, Montebelli (dall’81’ Satalino)

A disposizione: Montagna, Cecchetti, Tasini

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Salvatore Tuttifrutti, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Andrea Piccoli

Ammoniti: M. Muccioli, Angelini, Santucci, Iuzzolino, Berardi, Montebelli, Mema, Liverani

Marcatori: 59’ A. Muccioli, 72’ Berardi