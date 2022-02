Covid Rimini: zero focolai in Rsa e ospedali, cala numero personale sanitario sospeso

Attualità

Rimini

| 15:58 - 16 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Nella settimana dal 7 al 13 febbraio diminuisce il numero di classi in quarantena nel riminese: da 186 a 39 (- 147). Nel dettaglio: nessuna classe in quarantena per i servizi educativi 0-3 anni; 2 scuola infanzia 3-6 anni, 4 scuola primaria, 7 scuola secondaria primo grado, 26 scuola secondaria secondo grado. La provincia di Ravenna fa registrare 44 classi in quarantena, quella di Forlì Cesena 40 (il distretto cesenate 27, quello forlivese 13).



Nel nostro territorio non si registrano più focolai nelle Rsa e negli ospedali, mentre il virus dilaga nelle Rsa di Cesena (7 focolai) e Ravenna (10). Un focolaio nelle Rsa di Forlì.



Per ciò che concerne il personale sanitario sospeso (in questo caso il dato è aggiornato al 14 febbraio), a Rimini si registra un calo, da 77 a 72. Quattro i dirigenti sospesi (stabile), mentre cala a 68 il numero di infermieri e personale medico senza vaccino.