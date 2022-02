Covid Rimini: i dati comune per comune. Nuovi casi quasi dimezzati

Attualità

Rimini

| 15:47 - 16 Febbraio 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 7-13 febbraio 2022.

Nella settimana dal 7 al 13 febbraio, nel riminese, i casi di contagio da nuovo coronavirus sono calati da quota 4948 a 2623 (-2325). Di questi, 794 hanno riguardato bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, il 30% dei casi totali. Per ciò che concerne i casi attivi, nel territorio provinciale sono ulteriormente calati da 7711 a 4641 (-3070).



NUOVI CASI



Rimini 1177

Riccione 286

Misano 142

Cattolica 138

Santarcangelo 124

Bellaria 94

San Giovanni in Marignano 90

Morciano di Romagna 75

Coriano 71

Verucchio 70

Montescudo Monte Colombo 66

Novafeltria 60

San Clemente 45

Poggio Torriana 44

Pennabilli 26

San Leo 26

Montefiore Conca 24

Gemmano 15

Mondaino 14

Talamello 11

Sant'Agata Feltria 10

Montegridolfo 7

Casteldelci 4

Maiolo 3

Saludecio 1



CASI ATTIVI



Rimini 2078

Riccione 480

Santarcangelo di Romagna 300

Cattolica 232

Misano Adriatico 217

Bellaria 200

Coriano 138

Verucchio 134

San Giovanni in Marignano 131

Morciano di Romagna 118

Montescudo Monte Colombo 109

Novafeltria 89

Coriano 71

Poggio Torriana 70

San Clemente 69

Saludecio 60

San Leo 46

Montefiore Conca 40

Pennabilli 36

Gemmano 24

Mondaino 24

Sant'Agata Feltria 14

Talamello 14

Montegridolfo 9

Casteldelci 6

Maiolo 3