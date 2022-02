Concessioni balneari, i salvataggi insieme ad altre associazioni: "sui bandi diremo la nostra"

Attualità

Ieri (martedì 15 febbraio) una delegazione del coordinamento del salvataggio pubblico e dei servizi di arenile, formata da Maria Ferraris, Roberto Biagini e Mirco Botteghi, ha incontrato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l'assessore Roberta Frisoni.



Il coordinamento vede l'associazione salvataggi affiancata da Federconsumatori Rimini, Filcams Cgil, Spi Cgil, Auser, Unione Sindacale Italana, coordinamento nazionale Mare Libero, Legambiente Valmarecchia, Terra Blu, Libera Rimini, Italia Nostra, Olp associazione di promozione sociale. L'associazione dei salvataggi si fa portatrice delle istanze della propria categoria, che spesso sono istanze trasversali: "dagli aspetti ambientalistici, alla tutela del lavoro, dall’incremento e tutela delle delle spiagge libere al ruolo fondamentale che deve assumere il servizio di salvamento, l’accessibilità, dalla prevenzione degli appetiti illeciti che tale settore inevitabilmente suscita, alla repressione degli abusi edilizi perpetrati sul demanio in violazione degli obblighi previsti dalle concessioni, la tutela dei consumatori in quanto fruitori consapevoli perciò il controllo sull’andamento dei prezzi praticati a libero mercato dai concessionari, alla presa d’atto che non tutti possono (o vogliono) accedere all’arenile pagando lettino od ombrellone". Da qui l'idea di riunirsi in coordinamento con altre associazioni.



Il coordinamento chiede in primis di partecipare, "con la stessa dignità delle associazioni di categoria dei balneari, a tutti i tavoli in cui si parla e dove si trattano argomenti relativi al demanio marittimo": dalla discussione annuale sull’ordinanza balneare comunale (richiesta che inoltreremo alla Regione) alle proposte di modifica del piano dell’arenile, alle modalità di utilizzo che l’ amministrazione ritiene di concedere alle residue “fette” di spiaggia libera che insistono sul territorio comunale.



I comuni costieri avranno un ruolo strategico nel regolamentare i bandi. Su questo tema il coordinamento presenterà proposte "volte a tutelare la funzione sociale che per legge il demanio marittimo ha l’obbligo di perseguire", in modo che, "qualsivoglia sia il numero delle concessioni che il Comune di Rimini discrezionalmente intenderà rilasciare e con un cospicuo aumento della percentuale irrisoria di spiagge libere oggi presenti, esso dovrà essere concertato anche con le associazioni portatrici di interessi diffusi e collettivi".