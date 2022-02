Comune di Rimini, ok riforma concessioni balneari. Ma preoccupano i tempi brevi

Turismo

Rimini

| 13:35 - 16 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

L'amministrazione comunale di Rimini valuta favorevolmente la riforma delle concessioni balneari approvata dal Consiglio dei Ministri, tramite emendamento al disegno di legge "concorrenza" , definendola - concordando con l'assessore regionale al turismo Corsini - "una positiva base di partenza", fondamentale per "sviluppare un riordino solido di una materia da troppo tempo appesa a proroghe e rinvii", salvaguardando "le professionalità degli operatori senza limitare l'ingresso di nuovi soggetti, tutelando e promuovendo gli investimenti, innescando un rinnovamento dei servizi in chiave di sostenibilità e accessibilità".



Da palazzo Garampi si sollecita però il governo ad allestire in breve tempo i decreti attuativi e permettere agli enti locali di definire i bandi. L'amministrazione comunale, in merito al testo dell'emendamento, si dice soddisfatta per l'inserimento di "alcuni dei principi cardine" voluti dalla stessa in seno all'Anci, primo tra tutti "l'inserimento tra i criteri per la scelta del concessionario dell'esperienza tecnica e professionale già acquisita, comunque tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori"; ma anche "la durata delle concessioni per il tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti" e "la garanzia di massima partecipazione alle gare di microimprese ed enti del terzo settore e favorendo quelle imprese che negli ultimi cinque anni abbiano tratto dalla concessione la principale fonte di reddito". "Positiva - conclude la nota dell'amministrazione comunale - anche l'intenzione di prevedere un ristoro per i concessionari uscenti per il mancato ammortamento degli investimenti fatti e di clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato".